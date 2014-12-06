Бійці АТО отримають нові БТРи і «Гвоздики»
22:23, 06 грудня 2014Суспільство
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Бійці 1-ї танкової, 25-ї та 79-ї аеромобільної, а також 203-ї авіаційної бригад отримають у розпорядження нове озброєння.
В 25-у аеромобільну бригаду будуть відправлені БТРи / Facebook
Про це повідомив у своєму Facebook радник президента України і помічник глави Міноборони Юрій Бірюков, зокрема, 79-та бригада отримає самохідні гаубиці 122-мм 2С1 "Гвоздика".
"Дивізіон 79-ї бригади отримує експортні 2С1", - повідомив він.
Крім того, за його словами, в 25-у аеромобільну бригаду будуть відправлені БТРи.
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Як відомо, 6 грудня, у день Збройних сил України, Петро Порошенко разом з міністром оборони та начальником Генерального штабу відвідає зону АТО.
За словами президента, у ході візиту він має намірпередати 100 одиниць важкої техніки військовослужбовцям, зокрема танків, артилерії та іншої техніки.
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