Бійці АТО отримають нові БТРи і «Гвоздики»

Про це повідомив у своєму Facebook радник президента України і помічник глави Міноборони Юрій Бірюков, зокрема, 79-та бригада отримає самохідні гаубиці 122-мм 2С1 "Гвоздика".

"Дивізіон 79-ї бригади отримує експортні 2С1", - повідомив він.

Крім того, за його словами, в 25-у аеромобільну бригаду будуть відправлені БТРи.

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Як відомо, 6 грудня, у день Збройних сил України, Петро Порошенко разом з міністром оборони та начальником Генерального штабу відвідає зону АТО.

За словами президента, у ході візиту він має намірпередати 100 одиниць важкої техніки військовослужбовцям, зокрема танків, артилерії та іншої техніки.