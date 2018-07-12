Під час сутичок біля Ради поліція затримала одного протестувальника

Група осіб провокувала бійку біля будівлі парламенту, а один з них намагався вдарити народного депутата, зазначають правоохоронці.

Поліцейські затримали одного учасника акції протесту біля Верховної Ради України, який у складі групи осіб активно провокував бійку біля будівлі парламенту і намагався вдарити народного депутата.

Як повідомляє Відділ комунікації поліції Києва, правоохоронці одразу відреагували на інцидент та відтіснили правопорушника.

Його доставили до територіального управління поліції для надання пояснень.

Слідчими розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 346 (погроза або насильство щодо державного чи громадського діяча) Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від чотирьох до семи років.

Зазначається, що правоохоронці продовжили забезпечувати правопорядок в урядовому кварталі столиці.

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"Поліція докладає зусиль, аби попередити будь-які конфлікти та провокації. З учасниками акції спілкуються співробітники поліції діалогу. Вони попереджають громадян про відповідальність у разі порушення громадського порядку", - повідомили в поліції.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 12 липня, протестувальники біля парламенту намагалися не випустити депутатів з будівлі Верховної Ради.

В деяких місцях відбувалася штовханина між протестувальниками та бажаючими вийти з парламенту журналістами та працівниками ВР, тоді як більшість депутатів скористалися виходом на Садовій, 3а, перейшовши підземним переходом з будівлі на Грушевського до будівлі комітетів парламенту.

У сьогоднішньому порядку денному були питання, пов’язані із вирішенням ситуації з машинами на “євробляхах”, але парламент не дійшов до розгляду цих питань.

Оскільки завтра останнє засідання парламенту в цій поточній сесії, а наступна сесія відкриється лише у вересні, то дане питання не має перспектив для вирішення до наступної сесії.

Як відомо, зазвичай в п’ятницю депутати не можуть ухвалити жодного рішення через відсутність значної кількості депутатів в сесійній залі, і тому під час голосування не набирається 226 голосів для ухвалення рішення.