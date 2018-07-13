Сьогодні українському політв'язню Олегу Сенцову виповнюється 42 роки - 4 з них він провів у в'язницях РФ

Український режисер Олег Сенцов голодує в колонії вже 2 місяці.

Сьогодні українському політв'язню Олегу Сенцову виповнюється 42 роки. Сенцов перебуває в ув'язненні вже 1524 дні, 61 день з них українець голодує.

Голодування Сенцов оголосив 14 травня 2018 року з вимогою звільнити всіх українських політв'язнів.

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До Сенцова в колонію не пускають уповноваженого Верховної Ради з прав людини Людмилу Денисову. 5 липня до нього в колонію допустили двоюрідну сестру Наталю Каплан, яка повідомила, що її брат дуже постарів і схуд на 15 кг.

Глава держави Петро Порошенко з нагоди дня народження Сенцова нагадав, що його ім'я продовжує звучати у всіх міжнародних трибун.

"Сьогодні українцю Олегу Сенцову виповнюється 42 роки. На жаль, чотири з них Олег провів в казематах РФ. Два місяці з них Олег голодує, вимагаючи звільнення всіх українських політв'язнів. Ім'я кремлівського бранця сьогодні звучить з усіх впливових міжнародних трибун. На останніх самітах НАТО і Україна-ЄС звільнення Олега Сенцова, Романа Сущенко, Володимира Балуха і всіх українців, яких утримує РФ, було в числі пріоритетів. Ми продовжимо об'єднувати цивілізований світ і далі тиснути на РФ для звільнення з в'язниць всіх українців", – написав президент у Facebook.

Як повідомляв УНІАН, Олега Сенцова затримали в Криму 11 травня 2014 року, звинувативши в терористичній діяльності. 25 серпня 2015 року Північно-Кавказький окружний військовий суд засудив його до 20 років позбавлення волі з відбуванням покарання в колонії суворого режиму.

Кілька разів Росія відмовила у видачі політв'язня в Україну, аргументуючи це тим, що після «приєднання» Криму до Росії Сенцов став громадянином РФ. Адвокат Сенцова Йонко Грозев подав позов проти Росії в Європейський суд з прав людини у зв'язку з незаконним затриманням і тортурами, які застосовувалися до Олега.

З різкою критикою вироку виступили європейські політики і правозахисники, а також світові діячі культури, режисери. Протягом чотирьох років на підтримку Сенцова пройшли сотні акцій в Україні, Росії, Польщі, США, Німеччини.