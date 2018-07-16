Омбудсмен просить Порошенка обміняти українських рибалок на російських моряків "Норда"

Стан здоров’я українців вкрай незадовільний, на них чиниться психологічний тиск та здійснюється залякування з боку ФСБ.

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова звернулася до президента України Петра Порошенка з проханням розглянути можливість здійснення обміну членів екіпажу судна «Норд», затриманого Державною прикордонною службою України, на членів екіпажу судна «ЯМК-0041», затриманих російськими силовиками.

Як йдеться у повідомленні прес-служби омбудсмена, до Денісової звернулись родини членів екіпажу риболовецького судна «ЯМК-0041», родини затриманих рибалок попросили допомогти повернути моряків на материкову частину України.

Вони повідомили омбудсмену, що після затримання п'ятьох українських моряків впродовж 2 місяців примусово утримують на території Кримського півострова.

Федеральною службою безпеки РФ 16 травня 2було оголошено про порушення кримінальної справи щодо капітана судна за частиною 3 ст. 256 Кримінального кодексу РФ (незаконний видобуток (вилов) водних біологічних ресурсів, вчинений особою з використанням свого службового становища).

"За наявною у мене інформацією, капітан утримується у Сімферопольському СІЗО, а інші члени екіпажу перебувають у статусі свідків та не мають можливості залишити територію півострова Крим через вилучення паспортів громадянина Україна для виїзду за кордон. Про цьому, відповідно до наявних у мене відомостей, стан здоров’я моряків вкрай незадовільний. На зазначених осіб здійснюється психологічний тиск та залякування з боку Федеральної служби безпеки РФ", - наголошує Денісова.

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Як повідомляв УНІАН, 4 травня російські прикордонники затримали українське риболовецьке судно «ЯМК-0041» (порт приписки Очаків) на захід від мису Тарханкут у Криму. На борту перебувало п’ять членів екіпажу. Окупаційна влада повідомила, що членів затриманого співробітниками ФСБ Росії судна доставили до Криму «для проведення процесуальних дій». У Держприкордонслужбі наголосили, що затримане судно мало всі необхідні документи на вилов риби на українській території.

МЗС України назвало затримання українського судна узурпацією суверенних прав України щодо прилеглих до півострова акваторій і порушенням Конвенції ООН з морського права і звичайного міжнародного права.

Перед тим, 25 березня, українські прикордонники затримали в Азовському морі рибальське судно «Норд». Судно, зареєстроване на тимчасово окупованій території АР Крим, йшло під прапором Росії. На його борту перебував екіпаж у складі 10 осіб, у всіх були паспорти громадян РФ. У Держприкордонслужбі повідомили, що члени команди порушили порядок виїзду з тимчасово окупованої території України. Капітану «Норда» Володимиру Горбенку було оголошено про підозру у вчиненні кримінального злочину, передбаченого ч. 2 ст. 332-1 (порушення порядку в'їзду на тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї) Кримінального кодексу України. Пізніше йому оголосили нову підозру - в незаконному занятті рибним промислом.