Життя в пустелі: у мережі показали, як кримські фермери радіють дощу (відео)

Працівники Північно-Кримського каналу кажуть, що подача води – питання кількох днів. Однак для цього потрібно виконати одну умову – територія Криму повинна повернутися під контроль України.

Після анексії Криму Росією Київ припинив подачу води на півострів. Посушлива погода призвела до значних втрат врожаю. Кримські фермери навіть відмовилися від деяких видів сільськогосподарських культур, тому що їх нічим зрошувати.

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Як пише видання "Крим. Реалії", аграрії сподіваються на дощ. Для них це – єдиний спосіб поливу врожаю. Працівники Північно-Кримського каналу кажуть, що подача води – питання кількох днів. Однак для цього потрібно виконати одну умову – територія Криму повинна повернутися під контроль України.

Як повідомляв УНІАН, ділянка Північно-Кримського каналу - головної водної артерії Криму - на північній околиці Армянська в анексованому Криму густо заросла очеретом і чагарником і перетворюється на сміттєзвалище.