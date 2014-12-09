Переселенцям з Криму і Донбасу дозволили заселятись у нежитлові будівлі Києва

17:56, 09 грудня 2014
Суспільство
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Київська міська рада дозволила використовувати нежитлові будівлі та приміщення для розміщення вимушених переселенців з Криму та із зони проведення антитерористичної операції.

Київ / Фото УНІАН

Як передає кореспондент УНІАН, за таке рішення на сьогоднішньому засіданні Київради проголосували 62 депутати.

Проект було підготовлено у зв’язку з тим, що у столиці не вистачає житлових приміщень для розміщення переселенців. 

Згідно з прийнятим рішенням, до житлових прирівнюватимуться лише ті нежитлові будівлі та приміщення, які отримають відповідний висновок Держсанепідслужби.

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