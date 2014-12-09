Переселенцям з Криму і Донбасу дозволили заселятись у нежитлові будівлі Києва

Як передає кореспондент УНІАН, за таке рішення на сьогоднішньому засіданні Київради проголосували 62 депутати.

Проект було підготовлено у зв’язку з тим, що у столиці не вистачає житлових приміщень для розміщення переселенців.

Згідно з прийнятим рішенням, до житлових прирівнюватимуться лише ті нежитлові будівлі та приміщення, які отримають відповідний висновок Держсанепідслужби.

Читайте такожПереселенці з Донбасу скаржаться на необхідність кілька днів стояти у черзі за довідкамиПри цьому оплата житлово-комунальних послуг буде стягуватися як за житлові приміщення.