Лише кожен п'ятий винуватець смертельних ДТП у 2017 році опинився за ґратами

У минулому році до суду було скеровано 1689 обвинувальних актів по смертельних ДТП. А за перше півріччя цього року – вже 1031.

З 1324 засуджених у 2017 році за справами зі смертельними ДТП, до позбавлення волі були засуджені 276 осіб, тобто лише кожний п’ятий винуватець.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила прес-секретар генерального прокурора Лариса Сарган.

Вона також відмітила, що у цьому році, у порівнянні з минулим, все частіше фіксують випадки ДТП з жертвами.

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"У минулому році до суду було скеровано 1689 обвинувальних актів по смертельних ДТП. А за перше півріччя цього року – вже 1031", - йдеться у повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, за останній тиждень в Україні сталося кілька резонансних смертельних ДТП.

20 липня сталося зіткнення рейсового мікроавтобуса Volkswagen, що їхав за маршрутом «Одеса-Гомель», з білоруською реєстрацією, та вантажівки, яка стояла з правого боку проїжджої частини. Внаслідок ДТП водій та четверо пасажирів мікроавтобуса загинули на місці, ще 12 пасажирів були доставлені до медзакладу. Всі постраждалі – громадяни Білорусі.

Того ж дня на автодорозі Київ-Чоп біля с. Глибочиці на Житомирщині внаслідок зіткнення маршрутки та вантажівки загинули 10 осіб, ще 9 були госпіталізовані.

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24 липня у Черкасах на перехресті вулиць В’ячеслава Чорновола і Чайковського сталася ДТП, внаслідок якої загинули жінка і її чотирирічний син. Автомобіль BMW в'їхав у Fiat, через що останній відкинуло на пішохідний перехід, яким саме йшла жінка 1990 року народження з дитиною 2014 року народження.

У цей день у Києві на розі вулиць Олени Теліги та Щусева внаслідок зіткнення двох легковиків один з них відкинуло на тротуар, де в цей час перебували люди. Один з пішоходів, чоловік 1961 р.н., загинув, іншого пішохода направлено до лікарні з тяжкими травмами.

А ввечері 24 липня у іншому районі столиці водій автомобіля Hummer, який їхав на червоний сигнал світлофора, на пішохідному переході збив на смерть 10-річну дівчинку.