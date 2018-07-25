Смерть дитини під колесами Hummer у Києві: водію оголосили про підозру

Молодику загрожує до 8 років позбавлення волі.

Водію позашляховика Hummer , який збив на столичному Печерську 10-річну дівчинку, оголосили про підозру.

Про це повідомили у прес-службі прокуратури міста Києва. Зазначається, що водій Hammer, грубо ігноруючи правила дорожнього руху, а саме червоний сигнал світлофору, здійснив наїзд на дівчинку, яка переходила дорогу на регульованому пішохідному переході.

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Наразі молодика затримано у порядку статті 208 КПК України. Йому повідомлено про підозру у вчиненні правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 286 КК України (порушення правил дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого). Санкція статті передбачає до 8 років позбавлення волі.

Також вирішується питання про додаткову кваліфікацію його дій за ст. 135 КК України (залишення у небезпеці).

Наразі прокуратура готує клопотання про обрання водію запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою та арешт автомобіля.

Як повідомив начальник Нацполіції Києва Андрій Кирищенко в єфірі "112 Україна", наразі затриманий перебуває у слідчому ізоляторі.

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Нагадаємо, у Києві на бульварі Лесі Українки водій позашляховика на пішохідному переході збив на смерть дитину і намагався втекти.

Дівчинка разом з мамою переходила дорогу на зелений сигнал світлофора, тоді як Hummer вилетів на червоний. Водій протягнув дівчинку на 50 метрів, внаслідок численних переломів дитина померла.

Одразу після аварії водій намагався втекти. Поліція затримала його через кілька сотень метрів. Ним виявився колишній боксер, а нині - директор, власник фірми Fit & Sweet Кирило Островський, 1995 року народження.