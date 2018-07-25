Загинула мати й чотирирічний син: стало відомо, хто влаштував криваву ДТП у Черкасах (відео)

Учасником моторошної аварії у Черкасах виявився харків'янин.

Поліція затримала підозрюваного в смертельній ДТП у Черкасах. Ним виявився 38-річний харків'янин Микола Захарченко.

Як повідомляють джерела "Про все", його розшукує Києво-Святошинський відділ поліції ще з 2017 року, оскільки він вже втікав з місця ДТП.

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Водночас, на відео, яке надали виданню свідки, видно, що підозрюваний телефонує на 102 та скаржиться працівникам відділу моніторингу патрульної поліції, що його нібито б’ють.

Як зазначають свідки, сам винуватець ДТП пересів на пасажирське сидіння та скидав провину на пасажира, який втік з місця пригоди.

Як повідомлялося, 24 липня у Черкасах на перехресті вулиць В’ячеслава Чорновола і Чайковського сталася ДТП, внаслідок якої загинули жінка і її чотирирічний син. Автомобіль BMW в'їхав у Fiat, через що останній відкинуло на пішохідний перехід, яким саме йшла жінка 1990 року народження з дитиною 2014 року народження.