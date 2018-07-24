ДТП з 10 загиблими на Житомирщині: експертиза виявила несправність гальм у маршрутки

Власник маршрутки, який перебуває під слідством, з результатами експертизи не погоджується.

Експертиза технічного стану маршрутки, яка 20 липня потрапила у смертельну ДТП на Житомирщині, встановила, що гальмівна система була у несправному стані.

Про це під час засідання у Корольовському районному суді Житомира, де обирали запобіжний захід власнику маршрутки, заявив прокурор Сергій Глазунов, передає "Громадське радіо".

«На сьогодні, згідно з проведеною експертизою технічного стану автомобіля, встановлено, що гальмівна система була у несправному стані. Тому у нас були наявні усі підстави для повідомлення Луцику Петру Васильовичу підозри за ст. 277 ККУ (Пошкодження шляхів сполучення і транспортних засобів)», — заявив прокурор.

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Прокуратура повідомила, що автобус був переобладнаний.

Власник автобуса Петро Луцик з висновками експертизи не погоджується. У ДТП він звинувачує водія, якому позичив маршрутку.

«Гальмівна система втручання немає, потьоків рідини нема. Колодки гальмівні відповідають стандарту, вони були поміняні (не пам’ятаю коли), не перепаяні. До моменту зіткнення я не побачив гальмівного шляху. Я не знаю, може він заснув, може якісь ще обставини. Може, стан здоров’я чи хтось відволік його», — заявив у суді підозрюваний.

Як повідомляв УНІАН, 23 липня Корольовський районний суд Житомира відправив під домашній арешт Петра Луцика – власника маршрутки «Київ-Рівне», яка потрапила у ДТП.

Нагадаємо, вранці 20 липня на автодорозі Київ-Чоп біля с. Глибочиці Житомирського району внаслідок зіткнення маршрутки та вантажівки загинули 10 осіб, ще 9 були госпіталізовані.