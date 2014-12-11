Електростанція в Щасті опинилась поза "режимом тиші"

Про це в ефірі телеканалу "112 Україна" повідомив місцевий житель Андрій Лебідь.

За словами Лебедя, сьогодні близько 8.00 ранку почався обстріл бойовиками українських силовиків та електростанції.

Водно час, він зазначив, що в більшості будинків міста є світло, вода, газ, тепло.

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"Однак кілька днів тому було пошкоджено тепломережу. Як наслідок, у 27 будинках було виведено опалення з ладу. І хоча воно було відновлено, зараз майже не працює", — додав Лебідь.

Співрозмовник також заявив, що повністю працюють всі виїзди та в'їзди до Щастя.

"Жодних обмежень немає. У місті залишається не менше 8 тис. мешканців — велика частина тих, хто обмежений у пересуванні, або ті, хто працює на електростанції і, звичайно, військові. Люди ходять на роботу, на електростанції виплачується зарплата, наскільки я знаю, вчасно", — підкреслив він.