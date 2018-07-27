У Луцьку на хабарі "погорів" завідувач військової кафедри одного з вишів

Полковник систематично вимагав від кожного студенту від 200 до 500 доларів за успішне складання державних іспитів та видачу військового квитка офіцера запасу.

У Луцьку Служба безпеки України викрила на вимаганні та отриманні хабарів завідувача військової кафедри одного з вищих навчальних закладів.

Як повідомили УНІАН у прес-службі УСБУ у Волинській області, оперативники спецслужби затримали зловмисника сьогодні, 27 липня, на робочому місці під час одержання 200 доларів. Це – друга частина неправомірної вигоди, яку він вимагав. Раніше співробітники СБУ задокументували отримання завідувачем кафедри першої частини хабара у розмірі 100 доларів.

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Правоохоронці встановили, що полковник систематично вимагав від студентів гроші за успішне складання державних іспитів та видачу військового квитка офіцера запасу. Розмір неправомірної вигоди становив від 200 до 500 доларів з кожного студента.

У рамках розпочатого кримінального провадження за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України ( одержання хабара) тривають невідкладні слідчі дії.

Операція з викриття зловмисника проводилась під процесуальним керівництвом військової прокуратури.

Раніше СБУ викрила на систематичних хабарах інспектора Одеської митниці.