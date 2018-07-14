СБУ викрила на систематичних хабарах інспектора Одеської митниці (фото)

«Тіньова каса» складала понад двадцять тисяч гривень щодня.

Служба безпеки України викрила на систематичних хабарах інспектора одного з митних постів Одеської митниці Державної фіскальної служби.

Як йдеться в повідомленні прес-центру СБ України, посадовець вимагав від громадян гроші за переміщення через державний кордон транспортних засобів з вантажем фруктів без належного митного оформлення.

Оперативники задокументували, що «тіньова каса» коштів, отриманих в результаті незаконної діяльності, складала понад 20 тис. грн щодня.

Зловмисника затримано згідно зі ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України під час одержання чергового «траншу» у розмірі 7 тис. грн.

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Наразі вирішується питання щодо оголошення затриманому про підозру в скоєнні злочину за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України та обрання запобіжного заходу.

Тривають слідчо-оперативні дії для притягнення до відповідальності інших посадових осіб, причетних до протиправних дій. Операція з викриття зловмисника проводилась спільно з прокуратурою.