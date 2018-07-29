Створення єдиної помісної церкви стане справою кожного – Клімкін

Клімкін впевнений, що створення єдиної помісної церкви не буде простим.

Створення єдиної помісної церкви не буде простим, але це стане справою кожного, написав у Twitter міністр закордонних справ України Павло Клімкін.

«Створення єдиної помісної церкви не буде простим, але це стане справою кожного, незалежно від релігійних, національних чи інших ознак. Це більше ніж політика, це наша духовна незалежність та ідентичність», – підкреслив Клімкін.

Читайте такожУчасть у хресній ході за єдину помісну церкву взяли близько 65 тисяч вірян - МВС (фото)

28 липня з нагоди відзначення 1030-річчя хрещення Русі-України була проведена хресна хода «За єдину помісну церкву», організована Українською православною церквою Київського патріархату. За даними Національної поліції, участь у ході взяли близько 65 тисяч вірян, заходи пройшли спокійно.

На урочистостях на Володимирській гірці президент України Петро Порошенко наголосив, що влада не втручатиметься у суто внутрішні справи української церкви, але й іншим державам не дозволить цього робити.