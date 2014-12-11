Українській армії потрібні засоби радіоелектронної боротьби і безпілотники - Генштаб
Представник Генштабу Збройних сил України, генерал-майор Олександр Размазнін розповів, якої допомоги з-за кордону потребує українська армія.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив сьогодні журналістам, відповідаючи на запитання про необхідну іноземну допомогу.
"Нам потрібна високотехнологічна допомога - це засоби зв'язку, передові технології, засоби, які можуть завдавати ефективне ураження противника, засоби радіоелектронної боротьби, безпілотники", - сказав Размазнін.
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Водночас він відзначив, що вітчизняні виробники також підготували ефективні засоби ураження - "це, насамперед, гвинтівки та автомати».
«Росія в цьому плані зробила крок вперед і наші підрозділи, якщо мають можливості забрати трофеї, то ми забираємо і користуємося, якщо, звичайно, нам підходить калібр", - додав генерал-майор.