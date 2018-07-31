Ходять з синьо-жовтими стрічками: кримчанин розповів про зміну ставлення до України на півострові

За словами кримського блогера, у порівнянні з 2014-2015 рр. значно знизилася особлива напруженість щодо новин про Україну.

Сьогодні в окупованому Криму немає такого негативного ставлення до української символіки, як це було під час окупації півострова та одразу після анексії.

Про це в інтерв’ю виданню «Обозреватель» розповів кримський блогер Леонід Кузьмін. Читайте такожУ Криму прокуратура окупантів надіслала проукраїнському активісту застереження напередодні Дня Незалежності

«Зараз вже немає такої позиції щодо української символіки, що треба схопити, пошматувати, знищити. Але все одно її поява сприймається негативно з боку правоохоронних органів. Але люди вже більш нейтрально реагують на таку символіку. Деякі почали ходити з синьо-жовтою стрічкою на портфелях, і навіть прапорці носять», – розповів Кузьмін.

При цьому він уточнює, що до рук поліцейських через українську символіку все ще можна потрапити. «І навіть якщо протоколу не складуть, то якусь бесіду з людиною проведуть», – зазначив кримчанин.

За його словами, у порівнянні з 2014-2015 рр. значно знизилася особлива напруженість щодо новин про Україну.

«Тобто люди поступово бачать, що нічого не відбувається з того, що обіцяли в Росії. Життя триває так само, як і до анексії Криму. Нічого не змінилося, крім прапора і грошей в гаманці. Особливо стало спостерігатися таке нейтрально-позитивне ставлення до України з 2016-го року, воно триває зараз. Люди починають цікавитися: "А що там?"», – повідомив Кузьмін.

Він додав, що, однак, залишається ще частина проросійського суспільства, яка вірить у те, що в Україні "вбивають російськомовних".