Не всі громадяни поскаржилися на суддів, що переслідували майданівців

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу журналістам сказала член Тимчасової спецкомісії з перевірки суддів судів загальної юрисдикції Катерина Смирнова.

Читайте такожСуддя, який заборонив Майдан у Києві, намагається уникнути люстрації через суд“На жаль, ті надії, що покладалися на закон про відновлення довіри до суддівської влади, повністю не справдилися. Закон покладає відповідальність на подачу заяв на неправомірні дії суддів на самих громадян. Але, на жаль, ми отримали дуже мало таких звернень. У людей така ментальність, що люди залюбки забувають все погане, що з ними трапилося, і не відстоюють свої права до кінця”, - сказала Смирнова.

Як повідомляв УНІАН, прокуратура подовжила термін розслідування справ за фактами розстрілів на Майдані