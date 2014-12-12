Бойовики «ДНР» вирішили взяти під контроль збір металобрухту

Про це повідомляє «Острів» з посиланням на «прес-центр ДНР».

«На цьому тижні Главою держави (так називає себе один з лідерів бойовиків Олександр Захарченко - ред.) було прийнято рішення про централізацію збору металобрухту. Проведено попередню нараду з найбільшими приватними компаніями. Готується держкомпанія, яка буде займатися скупкою брухту. Вважайте, що це питання вже вирішене», - сказав керівник Управління Адміністрації промисловості» Євген Лаврєнов.

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«Держкомпанія жодним чином не збирається замінювати приватні структури, вона централізує скуповування лому. Вони як займалися, так і будуть продовжувати займатися збором металобрухту, його переробкою. Але здача - тільки в держкомпанію. Далі ми будемо переробляти його на наших підприємствах. Це стосується як чорного, так і кольорового брухту, хоч останнього у нас не так вже багато утворюється, але у нас є підприємства, здатні переробляти кольоровий брухт. І наше головне завдання забезпечити їх сировиною», - продовжив він.

За словами Лаврєнова, діяльність приватних фірм буде регулюватися за допомогою ліцензування.