У Бердянську прощаються з розстріляним АТОшником "Сарматом" (фото, видео)

Поховають вбитого АТОшника Віталія Олешка "Сармата" на міському кладовищі №2.

У четвер, 2 серпня, у Бердянську прощаються з ветераном АТО Віталієм Олешком, убитим у дворі свого готелю 31 липня.

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О 12 годині була організована громадянська панахида на площі перед будівлею виконкому, передає Berdyansk.biz.

Далі відбудеться прощання в жалобній залі "Надія вічного життя". Поховають Олешка на міському кладовищі №2.

Як повідомляв УНІАН, 31 липня в Бердянську було убито пострілом в спину у дворі власного будинку відомого активіста, учасника АТО Віталія Олешка.

На території Запорізької і Донецької областей було введено план перехоплення "Сирена" для затримання злочинця.

Вдень патрульна поліція Бердянська повідомила, що співробітники поліції виявили автомобіль «Таврія» бордового кольору, на якому ймовірний вбивця Олешка зник з місця скоєння злочину. Зазначалось, що ні водія, ні пасажирів у салоні не було.

Згодом активісти повідомили, що у Запорізькій області біля Мелітополя затримали ймовірного вбивцю Олешка. За їхніми даними, діяла група осіб, злочинців упізнали свідки.