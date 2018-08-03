У Києві жінка померла під час прийому у стоматолога (відео)

Фахівці зауважують, що версій може бути кілька - від тромбу до проблем із серцем.

У столиці 48-річна жінка померла у стоматологічному кріслі просто під час прийому. Через півгодини після анестезії їй стало зле, медики викликали швидку, але врятувати клієнтку не вдалося.

Як повідомляє ТСН, про обставини трагедії у клініці журналістам не розповідають, а до приміщення пускають лише поліцію і криміналістів. Медики розповіли, що загибла приходила до них не вперше. Перша версія про алергію на анестезію відтак видається не вельми переконливою – стоматолог, який лікував жінку, мав би знати протипоказання своєї постійної клієнтки. Лікарі присягаються, що нічого, крім анестезії, жінці не вводили. Відповіді про причину смерті має надати патологоанатом.

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Фахівці зауважують, що версій може бути кілька – від тромбу до проблем із серцем. "Лікар міг усе зробити правильно, за протоколом, а це могла бути реакція уповільненого типу", - пояснив анестезіолог.

Про саму загиблу відомо небагато: вона 1970 року народження, із заможної родини. Рідні загиблої не захотіли спілкування із прессою, тіло жінки вивозили через чорний хід. Правоохоронці, в свою чергу, уже почали досудове розслідування за підозрою в службовій недбалості, але кажуть, що справу можуть перекваліфікувати.

Як повідомляв УНІАН, раніше у Житомирі пацієнт викинувся з вікна шостого поверху лікарні.