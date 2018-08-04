Денісова звернеться до Мінсоцполітики через зростання випадків торгівлі дітьми в Україні

За словами омбудсмена, лише протягом липня цього року стало відомо про три таких випадки.

Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова звернеться до Міністерства соціальної політики у зв'язку зі зростанням кількості випадків торгівлі дітьми.

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Про це повідомляє прес-служба омбудсмена. За словами Денісової, почастішали випадки торгівлі дітьми. Слід зазначити, що лише протягом липня цього року стало відомо про три таких випадки.

Враховуючи, що останнім часом почастішали випадки торгівлі людьми, зокрема дітьми, Денісова звернеться до Мінсоцполітики України, щоб з'ясувати, які вживаються заходи для запобігання торгівлі людьми, і яка робота ведеться з дітьми, яких вдалося врятувати.

Як повідомляв УНІАН, у Мукачевому Закарпатської області правоохоронці затримали 38-річну місцеву мешканку, яка намагалася за $2,5 тис. продати для жебракування хлопчика 2016 року народження, а також його 39-річну матір, інваліда 3-ї групи, які жили в сусідньому будинку.

Зловмисницю затримали 3 серпня оперативники обласного відділу боротьби зі злочинами, пов’язаними з торгівлею людьми, та бійці управління «КОРД» поліції Закарпаття.