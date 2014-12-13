Порошенко очікує, що висновки по катастрофі Boeing оприлюднять влітку 2015 року
Підсумки розслідування катастрофи пасажирського літака Boeing-777, який належав Malaysia Airlines будуть оприлюднені до липня 2015 року.
Таке очікування в інтерв'ю австралійському телеканалу АВС висловив президент Петро Порошенко, передає "Українська правда".
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"Я дуже сподіваюся, що в першій половині наступного року результати будуть опубліковані, і це зробить необхідним вживання негайних дій для притягнення до відповідальності тих, хто вчинив цю атаку", - заявив президент.
При цьому Петро Порошенко висловив думку, що фахівці, які проводять розслідування, мають чітке уявлення, хто винен у цій авіакатастрофі.
Нагадаємо, в результаті аварії Boeing-777, який слідував за маршрутом Амстердам-Куала-Лумпур, загинули 298 осіб - пасажири і члени екіпажу.
Слідча група продовжила розслідування катастрофи в Донецькій області літака на 9 місяців - до серпня 2015 року.