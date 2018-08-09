Чоловік, який конфліктував з активісткою Гандзюк, не працює в поліції Херсонщини - Аброськін

Начальник кримінальної поліції запевняє, що задіяні у справі поліцейські підрозділи працюють ефективно та самовіддано, і просить бути більш коректними у висловлюваннях на адресу поліції Херсонської області.

Чоловік, який конфліктував з постраждалою від нападу чиновницею Херсонської міської ради Катериною Гандзюк, в підрозділах Національної поліції в Херсонській області не працює та не працював.

Про це йдеться в повідомленні на сторінці першого заступника голови Національної поліції України - начальника кримінальної поліції В’ячеслава Аброськіна у Facebook.

"Щодо особи, яка дійсно конфліктувала з потерпілою, то в підрозділах ГУНП в Херсонській області він не працював та не працює. Тому просив би бути більш коректними у висловлюваннях на адресу поліції Херсонської області", - написав Аброськін та додав, що поліцейські працюють ефективно та самовіддано.

"Жоден із задіяних підрозділів поліції не мав конфліктів з потерпілою", - наголосив він.

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Зазначимо, справа про замах на Гандзюк перебуває на особистому контролі генерального прокурора Юрія Луценка, який заявив, що прийняв рішення передати провадження до Головного слідчого управління СБУ. Згідно з оприлюдненим на сторінці генпрокурора фото, справа передана "за фактом організації закінченого замаху на умисне вбивство з особливою жорстокістю Гандзюк К.В., що вчинено на замовлення працівників правоохоронних та державних органів за сприяння сепаратистських організацій на території півдня України з метою дестабілізації суспільно-політичної обстановки у південному регіоні держави".

Як повідомляв УНІАН, 31 липня в Херсоні невідомий вилив сірчану кислоту в обличчя керуючої справами Херсонської міськради Катерини Гандзюк. Інцидент стався біля під'їзду її будинку. Жінку з хімічним опіком понад 30% тіла госпіталізували. Гандзюк перебуває на лікуванні в Київському міському опіковому центрі.

Поліція кваліфікувала напад на Гандзюк як замах на вбивство, вчинений з особливою жорстокістю, і затримала особу, яка підозрюється в скоєнні злочину.

6 серпня Херсонський міський суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою підозрюваному в замаху на Гандзюк. Поліція встановлює особу другого учасника нападу, вже встановлено місце, де він придбав сірчану кислоту.