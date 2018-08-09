Бійці "Торнадо" влаштували бунт у Лук'янівському СІЗО, залучено спецпризначенців (фото, відео)

Прихильники "Тонрадо" намагалися перешкодити правоохоронцям етапувати екс-бійців спецроти.

Колишні бійці спецроти міліції "Торнадо" забарикадувалися в камерах Лук'янівського слідчого ізолятора.

Вранці обвинувачених екс-бійців роти "Торнадо" мали етапувати, однак затримані вчинили опір й забарикадувалися в камерах ізолятора, передає "Цензор.НЕТ".

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Управління СІЗО викликало спецпризначенців. Пізніше до місця подій прибули бійці Національної гвардії України.

Пізніше екс-бійців роти "Торнадо" вдалося етапувати із СІЗО за допомогою спецпризначенців і бійців НГУ.

Прихильники "Торнадо" намагалися перешкодити правоохоронцям етапувати екс-бійців спецроти, але силовики розчистили шлях для трьох автозаків, на яких вивезли із СІЗО бунтівників.

Нагадаємо, рота спеціального призначення "Торнадо" входила до структури МВС. У червні 2015 року були затримані 8 бійців "Торнадо", в тому числі командир Руслан Онищенко, за незаконне позбавлення волі і викрадення місцевих жителів, їх тортури, вбивства і низку інших тяжких злочинів. 18 липня 2015 року міністр внутрішніх справ Арсен Аваков підписав наказ про розформування роти "Торнадо".

7 квітня 2017 року Оболонський районний суд Києва засудив до різних термінів позбавлення волі 12 колишніх бійців розформованої спецроти «Торнадо» ГУ МВС України в Луганській області за скоєння злочинів під час виконання службових обов'язків проти мирного населення в зоні АТО.