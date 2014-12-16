На Херсонщині солдат застрелив товариша по службі

Поранений перебуває в медпункті на території частини, йдеться в сюжеті ТСН. Тіло загиблого на судмедекспертизі. Підозрюваного затримали. Усі троє учасники конфлікту – жителі Херсонської області віком від 20 до 30 років. Вони були покликані до війська у квітні.

Підозрюваний зізнався у скоєному, з ним проводять слідчі дії. За неофіційною інформацію, троє солдатів вживали алкогольні напої і посварилися, через що і зчинилася стрілянина. Чи були солдати дійсно п'яними і з якої зброї стріляли, правоохоронці не розповідають.

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У військовій частині інцидент не коментують. Розслідування веде міліція та військова прокуратура.

"Встановлюються обставини загибелі військовослужбовця, з якої зброї він був застрелений, встановлюються інші обставини, пов'язані з причинами сварки та загибелі військовослужбовця", - прокоментував трагедію військовий прокурор Херсонського гарнізону Віталій Слободянюк.