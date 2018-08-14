Сьогодні у Києві через футбольний матч змінять роботу три станції метро
08:02, 14 серпня 2018Суспільство
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З 18:30 до 19:30 на вхід та вихід буде закрито станцію метро «Олімпійська», закрито на вихід станцію метро «Палац спорту» та на вхід – станцію метро «Площа Льва Толстого».
Через футбольний матч у Києві обмежать роботу трьох станцій метро / фото УНІАН
У Києві сьогодні, 14 серпня, буде змінено графік роботи трьох станцій метро у зв’язку із проведенням футбольного матчу.
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Як повідомили у прес-службі Київської міської державної адміністрації, 14 серпня на НСК «Олімпійський» відбудеться футбольний матч Ліги Чемпіонів між командами «Динамо» та «Славія».
У зв'язку з цим з 18:30 до 19:30 на вхід та вихід буде закрито станцію метро «Олімпійська», закрито на вихід станцію метро «Палац спорту» та на вхід – станцію метро «Площа Льва Толстого».
Після закінчення футбольного матчу можливе обмеження на вхід пасажирів на станціях: «Олімпійська», «Площа Льва Толстого» і «Палац Спорту».
Як повідомляв УНІАН, КМДА затвердила побудову двох станцій метро на Виноградар протягом трьох років.
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