Сьогодні у Києві через футбольний матч змінять роботу три станції метро

З 18:30 до 19:30 на вхід та вихід буде закрито станцію метро «Олімпійська», закрито на вихід станцію метро «Палац спорту» та на вхід – станцію метро «Площа Льва Толстого».

У Києві сьогодні, 14 серпня, буде змінено графік роботи трьох станцій метро у зв’язку із проведенням футбольного матчу.

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Як повідомили у прес-службі Київської міської державної адміністрації, 14 серпня на НСК «Олімпійський» відбудеться футбольний матч Ліги Чемпіонів між командами «Динамо» та «Славія».

У зв'язку з цим з 18:30 до 19:30 на вхід та вихід буде закрито станцію метро «Олімпійська», закрито на вихід станцію метро «Палац спорту» та на вхід – станцію метро «Площа Льва Толстого».

Після закінчення футбольного матчу можливе обмеження на вхід пасажирів на станціях: «Олімпійська», «Площа Льва Толстого» і «Палац Спорту».

Як повідомляв УНІАН, КМДА затвердила побудову двох станцій метро на Виноградар протягом трьох років.