Брудні і голодні: у Харкові двоє дітей жили в покинутій лазні

На місці виявилося, що двоє дітей, однорічний хлопчик і дворічна дівчинка, живуть у повній антисанітарії.

У Харкові двоє маленьких дітей жили з батьками у покинутій лазні.

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Як повідомляє Vgorode, про це дізнався один з харківських активістів. "До нас звернулася дівчина і повідомила, що в покинутій лазні живуть маленькі діти з алкашами і наркоманами, діти голі й голодні. Їдемо дивитися", - написав харків'янин.

На місці виявилося, що двоє дітей, однорічний хлопчик і дворічна дівчинка, живуть у повній антисанітарії: в приміщенні лазні було накурено і не прибрано, малюки спали на брудних матрацах. Харків'янин викликав поліцію. На питання патрульного про дату народження дитини горе-батько не зміг дати відповідь. Крім того, за словами батька трьох дітей у його співмешканки раніше вже забрали.

У прес-службі патрульної поліції розповіли, що вчора, 14 серпня, був отриманий виклик на вулицю Тархова з повідомленням про невиконання батьківських обов'язків. За цією адресою були виявлені діти, які проживають у невідповідних умовах. На місце були викликані працівники ювенальної превенції, Служба у справах дітей і соціальна служба.

Дітей госпіталізували у лікарню, а на 27-річну матір патрульні склали протокол за ч. 1 ст 184 КУоАП ("невиконання батьками обов'язків щодо виховання дітей"). Долю малюків будуть вирішувати соцслужби.