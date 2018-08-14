ЗМІ: на Кіровоградщині батьки морили голодом чотирирічного сина, він важить лише 7 кг (фото)

Наразі вирішується питання про позбавлення прав батьків, однак усе залежатиме від висновків судмедекспертизи і суду.

У Новоукраїнці Кіровоградської області від рідних батьків врятували чотирирічного хлопчика, який замість 16 кілограмів – норми для свого віку – важив лише 7.

"Ми застали дитину у ліжечку з голови до п’ят вимащену власними фекаліями", – розповідають "Кіровоградській правді" очевидці.

"Коли їхали до лікарні, хлопчик постійно просив хлібчика і водички", - додали свідки.

Скільки дитина недоїдала – спеціалісти не беруться гадати. Чекають на результати обстеження.

"Дитину доставили до нас у супроводі соціальних служб. Нині хлопчика обстежують. Його стан не загрожує життю", – прокоментували у медзакладі, де нині перебуває дитина.

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У службі у справах дітей виконавчого комітету Новоукраїнської міськради ситуацію коментують стримано. Там кажуть, 9 серпня патронажний педіатр і медсестра повідомили, що під час огляду десятимісячного немовляти побачили в родині у тяжкому стані іншу дитину – виснаженого чотирирічного хлопчика. Попри наполягання медиків, госпіталізувати малого батьки категорично відмовилися.

"Ми одразу поїхали до сім’ї, однак у будинок нас не пустили. Довелося звернутися до поліції та прокуратури. Правоохоронці, у свою чергу, звернулися до суду", – коментує начальник служби у справах дітей Олександр Спринсян і пояснює, що у помешкання потрапили лише після того, як поліція отримала дозвіл суду.

У службі констатують, досі родина не стояла у них на обліку, бо сигналів про неналежне виконання батьківських обов’язків не надходило, а також не було можливості оглянути й оцінити умови проживання дітей, оскільки працівників батьки не пускали у помешкання. Водночас там зауважують, що наразі вирішується питання про позбавлення прав батьків, однак усе залежатиме від висновків судмедекспертизи і суду.

Крім чотирирічного сина, у родині є ще троє доньок – 2008, 2012 і 2017 років народження. Ті візуально у задовільному стані.

Тим часом правоохоронці відкрили кримінальне провадження за злісне невиконання батьківських обов’язків.

Як повідомляв УНІАН, у березні на Закарпатті мати заморила голодом трирічного сина. Добу він пролежав у ліжечку, поки із заробітків не приїхав батько.