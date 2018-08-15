Майже 60% опитаних в Україні переселенців - безробітні

Найбільша кількість зайнятих переселенців наразі живе у Києві - 79%.

Більше половини опитаних внутрішньо переміщених осіб, а саме 58%, в Україні є безробітними.

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Як передає кореспондент УНІАН, про це йдеться у презентованому дослідженні Міжнародної організації з міграції в Україні та Міністерства з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб України.

Зокрема, у червні 2018 року частка зайнятих переселенців становила 42%. Цей показник зменшився на 6% у порівнянні з даними на березень цього року.

"Із цих 42% зайнятих внутрішньо переміщених осіб 2% становили самозайняті. Серед усього населення України рівень зайнятості є помітно вищим і залишається стабільним. Частка зайнятих осіб серед населення України віком 15–70 років становила 56% у період із січня по березень 2018 року та 55% у період із жовтня по грудень 2017 року", - йдеться в дослідженні.

Найбільша кількість зайнятих переселенців наразі живе у Києві (79%).

Водночас, у червні цього року частка переселенців, що мають довгострокову зайнятість, довше ніж 12 місяців, становила 70%. Цей відсоток залишається незмінним із червня 2017 року. Число осіб, працевлаштування яких складає 7-12 місяців, становить 14%. Ще 10% переселенців працюють від одного до шести місяців. 4% респондентів не відповіли на це питання, а 2% повідомили, що працюють менш як місяць.

При цьому працевлаштування лише 67% відповідає професійній кваліфікації переселенців. Більшість переселенців, чия нинішня робота відповідає кваліфікації, проживають у Донецькій й Луганській областях (79%).

"Різниця між рівнем зайнятості до та після переміщення є найбільшою в промисловому секторі. Так, кількість внутрішньо переміщених осіб, котрі працюють у промисловому секторі після переміщення, зменшилася на 7%", - йдеться в дослідженні.

Під час дослідження у квітні-травні були проведені особисті та телефонні інтерв'ю. В рамках особистих інтерв'ю опитано 2 406 переселенців, а рамках телефонних - 4 006. Особисті інтерв’ю проведені в 300 територіальних одиницях країни. Вибірка територіальних одиниць була створена для всіх областей України, контрольованих урядом, та структурована пропорційно до кількості зареєстрованих ВПО.

Серед опитаних по телефону 3 246 інтерв’ю були проведені з переселенцями, які мешкають на контрольованій урядом України території і 760 інтерв’ю - з переселенцями, які повернулися на непідконтрольну територію.

Вибірка була створена на основі бази даних реєстрації ВПО, що ведеться Міністерством соціальної політики України.

За даними дослідження, менше третини опитаних внутрішньо переселених осіб, 28%, заявляють, що готові повернутися на своє постійне місце проживання.