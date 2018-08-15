Соціологи розповіли, скільки переселенців з Донбасу готові повернутися додому

Понад третина не має намір повертатися на Донбас навіть після завершення конфлікту.

Менше третини опитаних внутрішньо переселених осіб, 28%, заявляють, що готові повернутися на своє постійне місце проживання.

Як передає кореспондент УНІАН, про це йдеться у презентованому дослідженні Міжнародної організації з міграції в Україні та Міністерства з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб України.

Зокрема, у респондентів запитали про загальні наміри переселенців щодо повернення на їх місце проживання до переміщення.

Станом на початок червня 2018 року частка внутрішньо переміщених осіб, які повідомили про свій намір повернутися після закінчення конфлікту, становила 28%. У березні цього року частка таких громадян не перевищувала 25%.

Водночас, незмінним є показник тих, хто не має наміру повертатися навіть після закінчення конфлікту (38%).

У результатах дослідження зазначається, що з березня 2018 року частка переселенців, які повідомили про намір не повертатися, продовжує перевищувати частку тих, які мають намір повернутися після завершення конфлікту. При цьому частка переселенців, які обрали відповідь «важко відповісти», становила 18%.

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На думку дослідників, ці результати можуть свідчити про невпевненість переселенців у своєму майбутньому. Ще 12% заявили, що можливо у майбутньому вони повернуться, у 3% не було відповіді і лише 1% повідомили про готовність повернутися найближчим часом.

На запитання про плани на три наступні місяці переважна більшість переселенців (84%) висловили наміри залишатися у своєму нинішньому місці проживання. Інші називали повернення в місце проживання до переміщення (2%), переїзд в іншу область (переселення в межах України) та переїзд за кордон (2%), «важко відповісти» (8%), і 2% не відповіли на це запитання.

Під час дослідження у квітні-травні були проведені особисті та телефонні інтерв'ю. В рамках особистих інтерв'ю опитано 2 406 переселенців, а рамках телефонних - 4 006. Особисті інтерв’ю проведені в 300 територіальних одиницях країни. Вибірка територіальних одиниць була створена для всіх областей України, контрольованих урядом, та структурована пропорційно до кількості зареєстрованих ВПО.

Серед опитаних по телефону 3 246 інтерв’ю були проведені з переселенцями, які мешкають на контрольованій урядом України території і 760 інтерв’ю - з переселенцями, які повернулися на непідконтрольну територію.

Вибірка була створена на основі бази даних реєстрації ВПО, що ведеться Міністерством соціальної політики України.