У Кропивницькому попрощалися із контрактником, який загинув у перший місяць служби у зоні ООС

Військовий загинув 13 серпня, підірвaвшись нa ворожій міні.

У Кропивницькому попрощалися із 40-річним військовим Михайлом Яровим, який загинув у зоні проведення Операції Об’єднаних сил на Донбасі.

Як повідомляє кореспондент УНІАН, провести бійця в останню путь прийшли військовослужбовці, очільник міста та небайдужі містяни. Єпископ Кропивницький та Голованівський Марк відслужив панахиду за загиблим.

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Довідка УНІАН. Михайло Яровий народився 19 вересня 1977 року в Кропивницькому. Закінчив загальноосвітню школу № 22 та професійне училище № 4 за спеціальністю слюсар-ремонтник. Пройшов строкову військову службу. Працював на заводі «Червона зірка», підприємстві «Креатив». З липня цього року після підготовки у навчальному центрі був зарахований до лав Збройних сил України за контрактом.

Проходив службу у військовій частині A 0666. Загинув 13 серпня, підірвaвшись нa ворожій міні під чaс переміщення по території від спостережного пункту.

Раніше у 28 бригаді розповіли, що Яровий загинув увечері: "Перебував на спостережному посту. Почув постріл і пішов перевірити, але підірвався на міні".

У нього залишилися дружина, з якою перебував у цивільному шлюбі, маленька дитина і мати 1939 р. н.

Як повідомляв УНІАН, раніше у Кропивницькому попрощалися з бійцем ООС, який ціною власного життя врятував доньку.