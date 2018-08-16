Потекли "ріки": синоптики пояснили, чому нічна гроза затопила центр Києва (фото)

Частину вулиць було затоплено і закрито для руху транспорту.

Український гідрометцентр пояснив затоплення Хрещатика та деяких інших центральних вулиць Києва.

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Як він написав на своїй сторінці у Facebook "потоп" спричинила не інтенсивність зливи вночі, а попередня спека.

"Величезні калюжі і "ріки" у центрі міста, частково можна пояснити за рахунок попередньої посухи – листя на деревах почало потроху вже підсихати і тому під час поривів вітру інтенсивно опадало та потрапляло у зливні системи, які і так у нас не вирізняються великою пропускною здатністю", – заявили у Гідрометцентрі.

Як повідомляв УНІАН, в ніч проти 16 серпня над Києвом пройшла потужна гроза з градом. У результаті частину вулиць було затоплено і закрито для руху транспорту. Крім того, повалені дерева заблокували виїзд тролейбусів з депо, через що зранку були скасовані низка тролейбусних і трамвайних маршрутів.

Синоптики попередили про те, що сьогодні в столиці очікується ще одна гроза.