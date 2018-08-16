Повалені дерева, зірвані антени та «море» на вулицях: як виглядає столиця після «апокаліптичної» грози (відео)

У ніч на 16 серпня столицю накрила гроза – вирував сильний вітер і лляв дощ з градом.

Стихія в центрі міста поламала дерева, рекламні щити і вивіски. Вулицю Хрещатик затопило, а потім вода ринула в торговий центр "Метроград". У центрі Києва обвалилась частина будівлі, яка раніше згоріла, впав стовп. Читайте такожПотужна злива з апокаліптичною грозою накрила Київ посеред ночі, повністю затопивши вулиці (відео) На Подолі не ходять трамваї, оскільки загрузли в болоті. На одній із вулиць Подолу утворилося "море". Знову затопило тунель біля станції метро "Дорогожичі". Ліхтарний стовп, що впав, буквально розрубав «Таврію» навпіл. Комунальники ліквідовують наслідки нічної стихії.

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