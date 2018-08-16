У Сумах поховали бійця, який загинув на Донбасі майже чотири роки тому від обстрілу зі "Смерчу" та вважався зниклим безвісти (відео)

Того дня від артилерійських ударів реактивних систем залпового вогню «Смерч» загинули 17 військовослужбовців 27-ї артбригади.

У Сумах сьогодні, 16 серпня, поховали бійця 27-ї Сумської реактивної артилерійської бригади (військова частина А-1476) старшого сержанта Олександра Буйвало, який загинув 3 вересня 2014 року на Донбасі.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Сумської міської ради, того дня від артилерійських ударів реактивних систем залпового вогню «Смерч» загинули 17 військовослужбовців цього бойового підрозділу, проте поховали лише 16 із них, а один вважався таким, що зник безвісти.

«У результаті тривалих пошуків було знайдено фрагменти тіла ще одного бійця, а вже під час ДНК-експертиз з’ясувалось, що вони належали саме Олександру Буйвало», – зазначається у повідомленні.

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Віддати останню шану земляку на плац 27-ї Сумської реактивної артбригади, що по вулиці Герасима Кондратьєва, прибули близько півтисячі людей, у тому числі його рідні і близькі, військові побратими, представники обласної та міської влади, місцеві мешканці.

Звідти процесія рушила до Центрального кладовища Сум, де Буйвало поховали з усіма військовими почестями на Алеї Слави.

Як повідомляв УНІАН, у цей же день у Кропивницькому попрощалися із контрактником, який загинув у перший місяць служби у зоні ООС.