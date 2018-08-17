Більшість жителів Львова, Одеси й Харкова вважають себе патріотами – опитування

Як данину традиції сенс святкування Дня Незалежності вбачають 17% львів'ян, 32% одеситів і 39% опитаних жителів Харкова.

Більшість жителів трьох українських міст із населенням понад мільйон людей вважає себе патріотами і пишається тим, що вони українці.

Про це свідчать дані опитування громадської думки, проведеного у Львові, Одесі й Харкові напередодні Дня Незалежності спільно Центром «Соціальний моніторинг» і Українським інститутом соціальних досліджень імені Яременка, передає Радіо Свобода.

Відповідаючи на запитання про те, чи вважають вони себе патріотом України, 86% опитаних львів’ян, 64% одеситів і 62% харків’ян відповіли ствердно.

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Пишаються тим, що є громадянами України, згідно з опитуванням, 85% жителів Львова, 68% респондентів з Одеси і 65% із Харкова. Зовсім не пишаються тим, що вони українці, 2% опитаних львів’ян, 10% опитаних в Одесі й 8% – у Харкові.

Згідно з опитуванням, більше громадянином України, ніж жителем свого міста почувають себе львів’яни (59% і 26% відповідно), водночас харків’яни й одесити більше сприймають себе як жителі свого міста, ніж громадяни України (45% і 39% відповідно – в Харкові й 43% і 38% – в Одесі).

Щодо сенсу, який вкладають у святкування Дня Незалежності, про те, що це незалежність від будь-якої держави відповіли 39% респондентів у Львові, 40% опитаних в Одесі й 31% у Харкові.

Як данину традиції сенс святкування Дня Незалежності вбачають 17% львів'ян, 32% одеситів і 39% опитаних жителів Харкова.

Згодні з тим, що немає необхідності шукати глибокий сенс у святкуванні Дня Незалежності, 38% опитаних львів'ян, 48% одеситів і 59% харків'ян. Водночас не згодні з цим твердженням 57% респондентів зі Львова, 44% з Одеси і 28% – з Харкова.

Опитування проводили з 8 по 13 серпня 2018 року методом особистого інтерв'ю, похибка вибірки становить +/-4,5%. Всього опитали по 600 респондентів в Одесі та Львові і 800 у Харкові віком від 18 років.