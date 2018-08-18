Яблучний спас 2018: що не можна робити в цей день

09:00, 18 серпня 2018
Суспільство
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За традицією до Яблучного Спаса яблук не їли / фото Tochka.net

Що потрібно робити в цей день

Оскільки Яблучний Спас – це, насамперед, православне свято, то в цей день треба сходити в храм. Та ще не забути прихопити з собою яблука для освячення. Традиція святити яблука в цей день йде з давніх часів.

За традицією до Яблучного Спаса яблук не їли. Але враховується також, що деякі сорти яблук достигають раніше, священнослужителі розуміють це і говорять, що приносити плоди для освячення храму можна в будь-який час, у міру їх дозрівання. Покажіть їх Господові, скажіть: «Господи, дякую тобі за цей урожай!» А потім їх можна їсти.

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Ще одна традиція, яку треба дотримати Яблучний Спас – готувати у цей день яблучні пироги, варити компоти, варення. А ще треба подарувати яблука нового врожаю нужденним.

19 серпня називають також «перші осеніни», що означає зустріч осені. Наші предки в цей день виходили в поле і проводжали Сонце.

Що не можна робити в Яблучний Спас

Зазвичай кажуть, головне не їсти яблука до Яблучного Спаса. Але це однобока думка. Яблучний Спас святкується під час Успенського посту. Саме з ним пов'язані основні обмеження. У піст не можна обїдатися, розважатися, є м'ясне і молочне. На честь Преображення Господнього допускається хіба що риба.

Також в цей день не можна сваритися і лаятися; бажати комусь зла – все погане, що бажається іншій людині, повернеться до того, хто набажав.

Більше про традиції та історію цього свята читайтев нашому матеріалі.

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