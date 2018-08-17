Яблучний спас 2018: коли відзначають та історія свята (відео)

З року в рік Яблучний спас відзначають в один і той же день - 19 серпня.

Яблучний спас, або Преображення Господнє - одне з перших свят врожаю у році і другий з трьох спасів, які відзначають у серпні. Згідно з повір'ями, в цей день в природі починає наступати осінь.

Коли святкують Яблучний спас 2018

З року в рік Яблучний спас відзначають в один і той же день - 19 серпня. У 2018 році цей день припадає на неділю.

Яблучний спас: історія свята

Деякі історики вважають, що Яблучний спас прийшов на зміну язичницькому святу збору яблук. У давні часи вважалося, що до цього дня плоди були ще не зрілими. Тільки після освячення яблук на вівтарі в цей день їх дозволялося вживати в їжу.

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У християнстві 19 серпня ще називають Спасом на горі. Згідно з Біблією, цього дня - рівно за 40 днів до розп'яття - Ісус з учнями піднявся на гору Фавор. Під час молитви лице Ісуса освітило яскраве світло, а його одяг став білосніжним. Ісус преобразився на очах своїх учнів, відкривши їм своє призначення. Звідси ще одна назва свята - Преображення Господнє.

В цей день Христос дізнався, що він призначений для порятунку людей, і для цього йому судилося померти в муках, а потім воскреснути. Повернувшись з гори, Ісус наказав зібрати яблука, щоб Господь міг їх освятити.

Святкувати Яблучний спас почали в 4 столітті, коли на горі Фавор був відкритий храм, що увіковічив Преображення Господнє.