По Києву з вітерцем: як столиця зустріла громадську систему прокату велосипедів (відео)

У Києві відкрили першу громадську станцію з прокату велосипедів.

Поки вона складається з 33 станцій і 55 велосипедів, але з часом їх кількість буде збільшуватися.

Для того, щоб взяти в оренду велосипед, необхідно зареєструватися на сайті www.nextbike.ua

Читайте такожКличко презентував систему велопрокату «Bike sharing», яка почала працювати у Києві

Перші 30 хвилин користування велосипедом коштують 30 грн. До кінця серпня місячний абонемент коштує 199 грн (399 грн з 1 вересня).

Якщо велосипед не повернути на станцію протягом 24 годин, стягується штраф у розмірі 15 тисяч грн.

Україна стала 26 країною, в якій компанія Nextbike ввела систему громадського прокату велотраспорту.

В Європі прокат велосипедів популярний вже дуже давно, передовою велосипедною країною сьогодні вважається Данія.

Тут велосипед є майже у кожного і їм регулярно користуються. В цілому по країні налічується близько 12 000 км велодоріжок.

Система велопрокату в Данії особливо не відрізняється від тієї, що презентували в Києві.

Єдине, що працює система у нас трохи інакше – ось вам велосипеди, а доріжки потім намалюємо.