Через футбольний матч у Києві можуть закрити на вхід три станції метро

Після закінчення гри може бути обмежено вхід до станцій «Палац спорту», «Олімпійська» та «Площа Льва Толстого».

У столиці сьогодні у зв’язку із проведенням на НСК «Олімпійський» футбольного матчу між командами «Динамо» (Київ) та «Олександрія» (Олександрія) можливі зміни у роботі метрополітену.

Про це «Київський метрополітен» повідомляє на своїй сторінці у Facebook.

Після закінчення гри, з метою забезпечення належного та безпечного перевезення пасажирів, можливе обмеження на вхід до станцій «Палац спорту», «Олімпійська» та «Площа Льва Толстого».

Як повідомляв УНІАН, КМДА затвердила побудову двох станцій метро на Виноградар протягом трьох років.