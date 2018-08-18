Поліція підтвердила смерть українців в ДТП с автобусом у Польщі
У Польщі внаслідок дорожньо-транспортної події за участю автобуса загинули та зазнали травм українці.
Про це заступник директора департаменту – начальник Управління консульського забезпечення Міністерства закордонних справ України Василь Кирилич повідомив у коментарі УНІАН.
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"Консул України терміново виїхав до Перемишля у зв’язку з ДТП, що сталася там 17 серпня близько 23:00 за місцевим часом", - повідомив дипломат.
"За інформацією поліції, в результаті ДТП є загиблі і постраждалі громадяни України. Постраждалі госпіталізовані у лікарні міст Перемишль та Санок. Інші громадяни розміщені в місцевих школах та хостелах", - додав Кирилич.
Як повідомляв УНІАН, 17 серпня у Польші в районі міста Лещава Дольна, неподалік Пшемишля, автобус української реєстрації з'їхав з дороги, зніс паркан та зірвався у прірву.
Внаслідок аварії троє людей загинуло, ще близько 50 осіб постраждали.