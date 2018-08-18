Кількість госпіталізованих українців після аварії автобуса в Польщі зросла

Сьогодні з лікарні можуть виписати лише одного постраждалого.

Кількість госпіталізованих громадян України після дорожньо-транспортної події за участі туристичного автобуса в Польщі збільшилася до 42 осіб.

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Про це у коментарі УНІАН повідомив директор Департаменту консульської служби Міністерства закордонних справ України Сергій Погорельцев.

"До лікарень доправили ще декількох осіб, які мають незначні тілесні ушкодження. Всього наразі у медичних закладах Польщі перебуває 42 громадянина України, які постраждали унаслідок ДТП", - сказав Погорельцев.

Він уточнив, що йдеться про постраждалих, які зазнали незначних тілесних ушкоджень, тобто отримали легкі забої та синці.

Також дипломат додав, що одного українця до кінця дня повинні виписати з лікарні.

Як повідомляв УНІАН, у Польщі внаслідок ДТП за участі автобуса, що сталася ввечері 17 серпня, загинули троє українців, ще 37 було госпіталізовано.

Загалом в автобусі перебував 51 громадянин України. Всі вони були туристам. Також в автобусі були два водія й екскурсовод.

Український консул приїхав на місце і надає максимальне сприяння постраждалим.

Раніше Погорельцев у коментарі УНІАН повідомив, що водій автобуса є українцем, його опитують польські правоохоронці, йому буде обрано запобіжний захід.

Окружна прокуратура Перемишля розглядає перевищення швидкості як одну з причин виникнення ДТП за участі автобуса з українськими туристами в Польщі.