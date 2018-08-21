Понад 80% українців вважають себе патріотами – опитування

У всіх регіонах України загальна кількість патріотично настроєних громадян перевищує 75%.

82% громадян України вважають себе патріотами.

Про це свідчать результати опитування, проведеного соціологічною групою «Рейтинг» у серпні 2018 року.

Такий же відсоток патріотів, за інформацією «Рейтингу», був і у 2017 році.

У той же час, тільки 13% мають протилежну думку, ще 5% не змогли відповісти. У всіх макрорегіонах України загальна кількість патріотично настроєних громадян перевищує 75%: на заході таких 85%, у центрі – 84%, на півдні – 79%, на сході – 76%.

За період досліджень зафіксовано найбільшу кількість тих, хто підтримав би проголошення незалежності України, якби сьогодні перед ними постав такий вибір – майже 80% (у 2012 році таких було 62%). Лише 13% висловили протилежні міркування, ще 7% вагалися з відповіддю.

Найбільше тих, хто підтримує проголошення незалежності України, на заході (93%). У центрі таких респондентів 82%, на півдні – 72%, на сході – 63%. Тих, хто має протилежну думку, найбільше у південно-східних областях (від 20 до 25%).

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Опитування також показало, що відносно більше тих, хто не підтримав би сьогодні незалежність нашої держави серед старшого покоління, бідніших верств населення та осіб з нижчим рівнем освіти.

«За останні 8 років зросла кількість тих, хто ідентифікує себе громадянином України: якщо у 2010 році тих, хто міг себе так назвати було 57%, то у 2018 році таких опитаних вже 66%. Цьогоріч зафіксовано найменшу за час досліджень кількість тих, хто ідентифікував себе як жителя свого регіону, міста, села (19%), а також тих, хто б просто назвав би свою національність (13%). Водночас помітно у порівнянні із опитуванням 2014 року зростання кількості тих, хто обрав би альтернативу «просто людина» (до 29%, у 2012 таких респондентів було 24%, 2010 – 26%). 10% опитаних назвали як ідентифікатор свою родинну роль, 9% вважають себе «громадянином світу». По 6% опитаних характеризують себе як «радянська людина» та «європеєць». Також 5%, відповідаючи на питання «Хто я такий?», назвали б свої релігійні переконання, 3% – професію, рід заняття», - повідомляє «Рейтинг».

Зазначається, що «громадянин України», як ідентифікатор, хоча і є домінуючим у всіх регіонах України, водночас прослідковуються і відмінності. Так, у центрі респондентів, які обрали цю альтернативу - 74%, на заході – 67%, на півдні – 61%, на сході – 55%.

Опитування було проведене у період з 3 по 10 серпня 2018 року. Було опитано 2000 респондентів шляхом особистого формалізованого інтерв’ю (face-to-face). Помилка репрезентативності дослідження: не більше 2,2%.