Після вбивства патрульного харківським копам видадуть армійські бронежилети та автомати

Так звані бронегрупи будуть реагувати на ті виклики, де є загроза життю людей.

Після стрілянини біля Харківської міськради, в результаті якої загинув патрульний поліцейський Дмитро Кірієнко, копам видадуть бронежилети четвертого класу та автоматичну зброю.

Як повідомляється на сайті Нацполіції у Харківській області, таку заяву на церемонії прощання із загиблим поліцейським Дмитром Кірієнком зробив заступник голови Національної поліції Олександр Фацевич.

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"Ми будемо зміцнювати наші сили, щоб уникнути у майбутньому трагічних втрат серед особового складу. Тому найближчим часом патрульним будуть видані бронежилети четвертого класу і автоматична зброя", - зазначив він.

За його словами, так звані «бронегрупи» будуть реагувати на ті виклики, де є загроза життю людей.

В той же час, Фацевич повідомив журналістам, що вже дав відповідне доручення керівництву поліції Харківщини.

«Я дав доручення керівнику ГУНП в Харківській області, й вже від сьогодні будуть підсилені наряди працівниками поліції з автоматичною зброєю, які будуть нести службу в місті Харкові», - сказав він, додавши, що ці групи працюватимуть окремими екіпажами.

У відділі комунікації ГУНП України в Харківській області кореспондентові УНІАН уточнили, що бронегрупи діятимуть постійно та чергуватимуть у Київському, Шевченківському та Московському районах Харкова.

Нагадаємо, стрілянина біля Харківської міськради прозвучала о пів на першу ночі 20 серпня. Озброєний чоловік намагався прорватися в міську раду, на вході відкрив вогонь, справив більше десяти пострілів.

Нападник двічі влучив у поліцейського - медики намагалися врятувати життя патрульного Дмитра Кірієнка, але травми виявилися несумісними з життям, він загинув. В ході перестрілки з поліцейськими було вбито і самого нападника.

Правоохоронці встановили, що «харківським стрільцем» виявився 47-річний безробітний слюсар Олександр Поярков. За день до нападу на мерію Харкова він вбив свою дружину.