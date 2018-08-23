У Дніпрі посадовець окружного адмінсуду оголосив себе власником будівлі ДСНС (відео)

Нові «господарі» складу ДСНС зрізали замки та завалили будівлю непотребом.

У Дніпрі невідомі продали будівлю складу, що належить ДСНС. Новий «власник» - керівник апарату окружного адмінсуду, заявляє, що склад придбала його дружина.

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Про це йдеться у сюжеті ТСН. Зазначається, що рятувальники користувалися складом понад 20 років. Це будівля площею у 2000 квадратних метрів на березі Дніпра, з усіма комунікаціями.

Нові псевдогосподарі зрізали замки та завалили склад непотребом. Коли туди прибули ошелешені рятувальники, їм чинив опір не хто-небудь, а керівник апарату окружного суду.

Як з’ясувалося, саме його дружина придбала будівлю за рекордно низькою ціною – лише 50 грн за 1 квадратний метр.

Зазначається, що оборудка з державною власністю стала можливою завдяки усього одній літері: шахраї додали до реальної адреси складу літеру «Г» і перепродали будівлю.

«У нас є офіційний документ про те, що даній будівлі присвоєно адресу Амур-Гавань, 5, і воно належить ДСНС. Адреси Амур-Гавань, 5 Г не існує», - заявив журналістам керівник управління ресурсного забезпечення ДСНС Дніпропетровщини Ігор Волошин.

Новий «господар» будівлі – посадовець окружного адмінсуду, в свою чергу, нічого незаконного у своїх діях не вбачає. Каже, що будівлю придбала його дружина. Продавців він не пам’ятає, хто оформлював угоду – теж.

Рятувальники вже звернулися до прокуратури. Правоохоронці кажуть, що мова йде про незаконне заволодіння держмайном та підробку документів.

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