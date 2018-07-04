Сімейний бізнес: у Дніпрі родина посадовців Облавтодору привласнила 4 мільйони гривень (відео)

За версією правоохоронців, протягом двох років родина крала паливо, а техніку здавала в оренду за готівку.

У Дніпрі на гарячому упіймали чотирьох посадовців Облавтодору, що звинувачуються у привласненні бюджетних коштів в особливо великих розмірах.

Читайте такожСоцмережі стривожені смертельно небезпечними ямами на трасі з Миколаєва до курортного Очакова (фото)

Про це йдеться у сюжеті ТСН. Зазначається, що за версією прокуратури, обвинувачені встигли вкрасти щонайменше 4 мільйони гривень. Сума збитків, при цьому, може зрости.

В автодорі, як стверджується, діяв цілий сімейний підряд. Очолював підприємство син, батько разом із другом керували філією. Головним бухгалтером працювала небога, а мати була керівницею приватного підприємства, через яке виводили кошти.

Протягом двох років, стверджують правоохоронці, родина крала паливо, а техніку здавала в оренду за готівку.

Посадовців арештували на два місяці із правом внесення застави, по 10 з половиною мільйонів гривень кожному. Поки гроші вони не внесли.

«Деяку техніку ми забирали з Полтавської області, буквально нещодавно. Вона використовувалась при проведенні робіт на комерційному об’єкті. Кошти, які фактично оплачувалися за виконання цих робіт, вони передавались до кишені цих осіб. Вони використовували цю техніку як власну», - розповів заступник прокурора Дніпропетровської області Роман Токар.

Як повідомляв УНІАН, прокуратура Дніпропетровської області затримала керівників державного підприємства «Дніпропетровський облавтодор» та Відкритого акціонерного товариства «ДАК «Автомобільні дороги України», які в 2016-2017 рр вносили до актів виконаних робіт завищені показники виконаних робіт з будівництва та ремонту доріг.

Раніше президент Петро Порошенко осадив голову автодору Дніпропетровської області, який пожартував про гроші на ремонт доріг.

На питання, скільки його відомству необхідно додаткових коштів на будівництво доріг, виконуючий обов'язки керівника служби автомобільних доріг у Дніпропетровській області Владислав Животченко відповів: "А хто знає скільки".

"Жартувати будете у себе вдома, вас президент запитує, скільки потрібно грошей. Я вас не вибачаю", - заявив Порошенко на спроби представника автодору зам'яти ситуацію. При цьому самостійно він не зміг відповісти президенту і проконсультувався зі своїм помічником.