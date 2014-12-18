В окупованому Криму повністю спорожніли більше десяти сіл

Про це повідомила голова Кримстата» Ольга Балдіна, передають «Крим. Реалії» з посиланням на видання «15 минут».

Люди могли залишити села через відсутність роботи: за інформацією Ольги Балдіної, однією з основних проблем цих сіл є працевлаштування.

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У числі повністю спорожнілих кримських селищ, "голова Кримстата" назвала села Прозоре, Тарасівка і Володине Джанкойського району, Рожеве і Гірка Бахчисарайського району, Холмове Красногвардійського району, Водне Кіровського району, а також кілька сіл Сакського, Совєтського та Первомайського районів.

Всього, за даними перепису, в анексованому Криму налічується 1042 села, з них 77 сіл з населенням до 50 осіб, 89 сіл з населенням до 100 чоловік і 374 села з населенням до 500 осіб.