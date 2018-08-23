Десятки років таборів: у Музеї історії України відкрили виставку про життя Левка Лук'яненка (відео)

Лук'яненко все життя боровся за свободу українського народу.

Перший день незалежності України без Левка Лук'яненка. Людини, яка все життя боролася за свободу українського народу, автора тексту Акта проголошення незалежності.

Лук'яненко пішов з життя на початку липня цього року. Сьогодні в Музеї історії України відкрили виставку про його життя, десятки років таборів і здійснену мрію про незалежність.

"Творець на нашій стороні. Майбутнє України залежить від нас": про що говорив українцям Левко Лук'яненко.