этот материал доступен на русском

Десятки років таборів: у Музеї історії України відкрили виставку про життя Левка Лук'яненка (відео)

21:57, 23 серпня 2018
Суспільство
48 0
false

Перший день незалежності України без Левка Лук'яненка. Людини, яка все життя боролася за свободу українського народу, автора тексту Акта проголошення незалежності.

Лук'яненко пішов з життя на початку липня цього року. Сьогодні в Музеї історії України відкрили виставку про його життя, десятки років таборів і здійснену мрію про незалежність.

"Творець на нашій стороні. Майбутнє України залежить від нас": про що говорив українцям Левко Лук'яненко.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Новина в сюжеті: Смерть Левка Лук'яненка
Теги: #Левко Лук'яненко