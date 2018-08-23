Десятки років таборів: у Музеї історії України відкрили виставку про життя Левка Лук'яненка (відео)
21:57, 23 серпня 2018Суспільство
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Лук'яненко все життя боровся за свободу українського народу.
Перший день незалежності України без Левка Лук'яненка. Людини, яка все життя боролася за свободу українського народу, автора тексту Акта проголошення незалежності.
В Музеї історії України відкрили виставку про життя Левко Лук'яненко
Лук'яненко пішов з життя на початку липня цього року. Сьогодні в Музеї історії України відкрили виставку про його життя, десятки років таборів і здійснену мрію про незалежність.
"Творець на нашій стороні. Майбутнє України залежить від нас": про що говорив українцям Левко Лук'яненко.
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