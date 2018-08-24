Як у Львові відзначають День Незалежності (фоторепортаж)

В рамках святкувань львів'ян та гостей міста запрошують відвідати ряд тематичних заходів, святкових концертів, фестивалів та майстер-класів на території міста.

У Львові сьогодні, 24 серпня, триває низка святкових заходів з нагоди 27-ї річниці Незалежності України.

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Зокрема, відбулися урочистості на площі біля пам’ятника Тарасу Шевченку. Керівництво міста та області, представники громадськості поклали квіти до підніжжя пам’ятника Кобзарю, повідомляє Львівська міська рада.

В рамках святкувань львів'ян та гостей міста запрошують відвідати ряд тематичних заходів, святкових концертів, фестивалів та майстер-класів на території міста. Також чимало святкових заходів буде проведено у міських бібліотеках та народних домах.

«Ключовим заходом на День Незалежності буде відеомапінг на Ратуші о 22.00 год, де буде відтворена історія державотворення та роль людей у творенні нашої Незалежності. А також вперше буде відеомапінг „Обличчя Незалежності“ на фасаді храму Різдва Пресвятої Богородиці на Сихові — 25 серпня о 22.00 год», — зазначила директор департаменту розвитку ЛМР Наталія Бунда.

З нагоди свята у Музеї народної архітектури і побуту у Львові ім. Климентія Шептицького триває благодійний захід «Захиснику — слава!», що покликаний об’єднати близько 100 родин воїнів 80-ї окремої десантно-штурмової бригади.

“Віддати шану героям, висловити їм вдячність за оборону нашого миру, за збереження незалежності української держави прийшли близько 2 тис. львів’ян та гостей міста”, - йдеться у повідомленні ЛМР.

Також у Львові проходить міжнародний фестиваль фольклору «Етновир», який триватиме до 26 серпня.

Нагадаємо, Україна святкує 27 річницю Дня Незалежності.