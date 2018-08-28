У парку Національного відродження протягом дня на тернополян та гостей міста очікує свято меду, дитяча розважальна і культурна програма.

Сьогодні Тернопіль святкує 478-му річницю.

Як повідомили УНІАН в прес-службі міської ради, в рамках святкувань алея Зірок, що на вул. Сагайдачного, поповниться зірками В’ячеслава Хім’яка, БогдаМистецька імпреза розпочнеться о 15.00 на Хаварівського, Григорія Бурбези та зіркою, присвяченою 150-річчю ТОО «Просвіта».

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У парку Національного відродження протягом дня на тернополян та гостей міста очікує свято меду, дитяча розважальна і культурна програма.

З 19 год. на Співочому полі нагороджуватимуть кращих тернополян, паралельно триватиме концерт за участі місцевих виконавців.

На завершення свята на Співочому полі відбудеться концерт Ірини Федишин та Народного артиста України Івана Поповича.

Як повідомляв УНІАН, у Тернополі відкрили найдовший аераційний фонтан в Україні.