Не гірше, ніж в ЄС: українцям розповіли, де можна гідно заробити вдома

Людям не варто поспішати виїжджати на роботу за кордон.

Зараз в Україні представники ІТ-сектора, лікарі і навіть таксисти мають можливість отримувати такі ж зарплати, як заробітчани в Європейському союзі.

Крім того, аналогічне вікно можливостей з'являється і в інших сферах діяльності, тому людям не варто поспішати виїжджати на роботу за кордон, заявив президент благодійної організації "Карітас України" Андрій Васькович в ефірі "5 каналу".

У свою чергу, директор департаменту монетарної політики та економічного аналізу Національного банку України Сергій Ніколайчук переконаний, що в найближчому майбутньому додаткові перспективи для працевлаштування громадян дасть активний розвиток малого і середнього бізнесу.

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"Розвиток малого і середнього бізнесу в будь-якій країні — це дуже важливий елемент економічного росту та потенціалу економіки. Так само я думаю, що в Україні цей сектор ще має значний потенціал для подальшого зростання", — підкреслив він.

Що стосується вищезгаданого сектору інформаційних технологій, то він вже зараз є одним із драйверів української економіки, адже в 2017 році приніс $3,6 млрд експорту. А це — третя позиція після традиційних для України агросектору та металургії.

На думку експертів, саме ІТ-шники можуть стати прикладом для інших спеціальностей. Адже їх успіх буде спонукати інших залишатися працювати в Україні. І подібні прецеденти вже є. Так, таксист Анатолій Семак розповідає, що мав 10-річний досвід роботи за кордоном, однак зараз в рідній країні йому вдається заробляти не менше, ніж далеко від дому та сім'ї.

"Працюючи в таксі, людина може заробляти 30 тис. грн, працюючи 12-13 годин на добу, подібно, як люди працюють за кордоном. Живу в 200 кілометрах (від Києва. — Ред.), місто Лубни. Я приїхав сюди, і я тут заробляю гроші. Я розумію, що є можливість. В Україні можна заробляти, якщо до цього прагнути, хотіти", — каже чоловік.

Крім того, ще одним плюсом на користь роботи в Україні експерти називають більш дешеве проживання: зараз у багатьох галузях українські роботодавці вже пропонують заробітки не гірше, ніж в Європі, а ціни на товари і послуги при цьому у нас в рази менше. Все це разом з фактором близькості рідних і вдома, на їх думку, свідчить про те, що хвиля трудової міграції поступово буде згасати.